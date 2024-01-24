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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمناسبة عيد الشرطة.. وزير التعليم العالي: بطولات رجال الداخلية ستظل مبعث فخر

عيد الشرطة المصرية
عيد الشرطة المصرية

تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير.

وأكد وزير التعليم العالي، أن المجتمع الأكاديمي يثمن جميع البطولات العظيمة التي قام بها رجال الشرطة البواسل على مر العصور للحفاظ على سلامة البلاد وأمنها، والتى ستظل مبعث فخر واعتزاز لجموع الشعب المصرى، وكذا التضحيات التي قدموها لأجل رِفعة الوطن والحفاظ على الأمان والاستقرار، راجيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

يذكر أن غدا الخميس الموافق 25 يناير هي الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية، وكانت وزارة الداخلية طرحت أغنية بعنوان «علشان بكرة»، في إطار احتفالاتها بـ عيد الشرطة.
 

الاحتفال بعيد الشرطة التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور ايمن عاشور

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