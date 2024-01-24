محافظ القليوبية يوزع الورود على الجنود احتفالا بعيد الشرطة.. صور

وضع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمبنى قوات الأمن يرافقه اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية - مدير أمن القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وقدم التهنئة للقادة والضباط والصف دوالجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي وذلك يوم الجمعة 25 يناير عام 1952.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكداً أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها ،سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

وفى نهاية الاحتفالية قام الهجان بتوزيع الورود على ضباط وأفراد الشرطة في الطريق من مبنى قوات الأمن وحتى مبنى المحافظة للتعبير عن أصدق وأخلص التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة .

IMG-20240124-WA0049

IMG-20240124-WA0047

IMG-20240124-WA0048

IMG-20240124-WA0045

IMG-20240124-WA0046

IMG-20240124-WA0044

IMG-20240124-WA0042

IMG-20240124-WA0041

IMG-20240124-WA0043

IMG-20240124-WA0040

IMG-20240124-WA0039