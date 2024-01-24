حملة موسعة لضبط المصانع المخالفة بالقليوبية ..صور

شنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية حملة موسعة لضبط المصانع المخالفة بدون ترخيص بمدينة طوخ.

وشارك فى الحملة إدارات من الطب البيطري والتموين والصحة ورخص المحلات والبيئة وتم ضبط مصانع حلوى الأطفال والتى تشكل خطورة على صحة المواطنين وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 من حلوى الموز المصنعة بمصنع غير مرخص بمدينة طوخ غرب السكة الحديد وتم ضبط والتحفظ على 1500 كيس حلوى الموز المصنعة وعدد 100 طاولة من نفس النوع معدة للتصنيع.

فيما استمرت الحملة فى جهودها لمحاربة الغش التجاري فتم ضبط مصنع يقوم بتعبئة الصلصلة والمربى بدائرة الوحدة المحلية بالعمار الكبرى وتم ضبط 1700 كيلو جرام من منتجات مربى وصلصة الغير صالحة للاستهلاك وعلى الفور تم التحفظ على الكميات لحين إصدار قرار اعدامها بمعرفة الصحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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