حبس المتهمين بحيازة أسلحة وذخيرة في حملة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 عاطلين لحيازاتهم أسلحة آلية وذخيرة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 مسجلين خطر مخدرات بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة .



وبعد استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من إدارة البحث بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة وتم ضبط المتهمين الثلاثة وتبين أنه لهم معلومات جنائية.



وضبط بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 خزينة آلية وعدد من الطلقات وكيلو جرام لمخدر الحشيش و كمية لمخدرى الهيروين والآيس وعدد من الأقراص المخدرة و 2 ميزان حساس.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهم الاجرامى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .