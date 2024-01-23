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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات للانتهاء منها وتسليمها وفق جداولها الزمنية المحددة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع الترعة بمنطقة الفلل بمدينة بنها بطول 800 متر بتكلفة 4 ملايين جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2023 – 2024، والذي يربط شارع كلية التجارة بشارع 8 بمنطقة الفلل، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف ووضع بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطى.

وتابع أعمال توسعة ورصف طريق أبو حشيش الذي يربط بين منطقة الفلل وشارع الموقف، الذي يبلغ طوله 650 متر بعرض 18 متر، حيث تشمل الأعمال توسعة وردم أحواض الري القديمة، وتم عمل معديات و أحواض ري بديلة، كما تم وضع طبقه إحلال من التربة الزلطية يليها طبقة الأساس وعمل حائط ساند على جانبي الطريق ، كما تم الانتهاء من رصف طبقة الأسفلت  بالطريق بالكامل ومتبقي وضع الطبقة السطحية، وذلك بتكلفة 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين العامة والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

ووجه محافظ القليوبية، المهندسة حنان إبراهيم مدير مديريه الطرق بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف ورفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الأسفلت.

واستكمل الهجان الجولة حيث تفقد المرحلة الأولى (أ) لممشى أهل مصر حيث تم الانتهاء من تركيب السلالم الرخامية لمخرج الممشى من ناحية نفق الشعراوي، موجها باستكمال تطوير السور الخارجي  للممشى ليتناسب مع أعمال التطوير . 

كما تفقد المحافظ إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها قطاع «ج» الذي تبدأ من «معدية بطا حتى نادي الشرطة» بطول 450 متر بعرض 6 - 17 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مدخل معدية بطا الذي تم تطويره ليصبح مدخلا حضاريا وآمنا يليق بالمواطنين، حيث تم إنشاء سلالم بالرخام للنزول ورامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إنشاء مقاعد انتظار ورصف المحيط بالكامل ببلاط الانترلوك وتركيب كشافات إنارة وعمل لاند سكيب ومسطحات خضراء وتشجير بمدخل المعدية.

ووجه بزيادة عدد العمالة داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي، الذي سيتم تزويده بأماكن انتظار وترفيه وأماكن للعب الأطفال وبيرجولات خشبية ودورات مياه عمومية، وكذلك تم تكثيف التشجير والمساحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري للممشى ، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوي الهمم في الحركة.

وأضاف المحافظ أن المشروع تضمن إقامة عدد من الاستراحات والمظلات، وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، وأصبح متنفسًا حضاريا للمواطنين يلجأون إليه من كل مدن المحافظة وليس مدينة بنها فقط، وذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به بإعتباره ملك لجميع الناس .

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القليوبية محافظ القليوبية مدينة بنها منطقة الفلل الحركة المرورية

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