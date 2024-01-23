تداول امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالقليوبية ..صور

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ورقة لامتحان مادة الجبر والإحصاء لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انه جار التحقق من الواقعة وهل صحيحه من عدمه واتخاذ الاجراءات بشانها.

ويؤدي 113262 طالبا وطالبة امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، داخل 440 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية استقبلت نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، و 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان و1 لجنة لـ 6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.

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