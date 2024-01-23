عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالقليوبية ..صور

ورقة الإمتحان
ورقة الإمتحان

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ورقة لامتحان مادة الجبر والإحصاء لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انه جار التحقق من الواقعة وهل صحيحه من عدمه واتخاذ الاجراءات بشانها.

ويؤدي 113262 طالبا وطالبة امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، داخل 440 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية استقبلت نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، و 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان و1 لجنة لـ 6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.

421842337_918204996332024_7020715271619743913_n
421842337_918204996332024_7020715271619743913_n
420072946_918204986332025_22105941313356595_n
420072946_918204986332025_22105941313356595_n
القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

اعترافات مثيرة لمافيا الذهب: المضبوطات كانت في الخزنة

موضوعات متعلقة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان مادتي الجبر والإحصاء

هاكاثون التقنيات الناشئة.. 30 فريقا يتنافسون لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها| شاهد

القليوبية.. توقف الحركة المرورية على الزراعي السريع بسبب تصادم سيارة نقل.. صور

المشدد 15 عاما للمتهمين بإنهاء حياة شاب ليلة وقفة عيد الأضحى بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع فى قتل آخر لسرقتهما لجلسة فبراير

محافظ القليوبية يعفي مديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالخانكة وشبرا الخيمة من مناصبهم

الأسبوع المقبل | توجيه رسمي بالقليوبية بشأن إزالة تعديات الأراضي

محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع احتفالات أعياد الشرطة وثورة يناير

ترشيحاتنا

إصابة محمد الشناوي.. ما مدة غياب حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا؟

بسام راضي ينقل رسالة خطية من السيسي إلى رئيسة وزراء إيطاليا.. تفاصيل

مأساة في الطالبية.. تفاصيل تمزيــ.ق عاطل لزوجته الحامل وجنينها

الأونروا: 570 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون جوعا كارثيا

مناسبة يفخر بها كل مصري.. رئيس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

هل تأثر منتخب مصر بغياب محمد صلاح أمام كاب فيردي؟.. ناقد يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

فيديو

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ