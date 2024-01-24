محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بجولة ميدانية لتفقد شوارع مدن الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة للإطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة، والإستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين .

بدأ المحافظ الجولة بتفقد الحملة الميكانيكية والمقلب الوسيط بمدينة الخصوص حيث وجه المحافظ برفع كفاءة المعدات من خلال الصيانة الدورية لها بالاضافة الي متابعة المعدات الجاري صيانتها وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمعدات التي تستخدم في مواجهه الطوارئ والانتشار السريع .

كما تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة من المقلب الوسيط مشددا علي ضرورة الاهتمام بالشوارع ورفع التراكمات أولا بأول والعمل علي توفير بيئة صحية للمواطنين كما وجه المحافظ أيضا بزيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع الرئيسية والاهتمام بالاشجار الموجودة بالجزر الوسطي .

كما تفقد المحافظ خلال جولة اليوم أعمال النظافة التي تتم من قبل حي شرق شبرا الخيمة موجها بالعمل على نظافة محور الخصوص وإزالة الأتربة من على الجانبين، كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة ، وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية والتنسيق المستمر ما بين حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص لعمل حملات نظافة مشتركة خاصه في المناطق الحدودية بين المدينتين.

وانتقل الهجان ومرافقوه إلى شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، مشددا على نظافة الشارع وعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بإفتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة ، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وخلال الجولة تابع سير العمل من اعمال توسعة وتطوير لمحور مؤسسة الزكاة الرابط بين حي المطرية بمحافظة القاهرة وحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ثم توجه محافظ القليوبية لشارع 15 مايو لمتابعة حالة المرور والنظافة والإشغالات مشدداً على ضرورة رفع القمامة أولاً بأول والإلتزام بالمواعيد المحددة لذلك، للإرتقاء بالمنظومة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد الهجان شارع عرابي متابعا أعمال النظافة التي تتم بإستخدام معدات الحي، حيث تم رفع كافة التراكمات الموجودة بالشارع ونقلها إلى المقلب الوسيط كما وجه المحافظ بتكثيف العمل بالنوبتجيات الليلية ورفع القمامة أولا بأول وعدم مغادرة المعدات من الشارع إلا بعد تمام إنتهاء أعمال النظافة .

وحرص محافظ القليوبية على الإستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكداً أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والإستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل.

وقال المحافظ نعمل جميعاً للإرتقاء بمحافظتنا وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، موجها بعمل النوبتجيات الليلية لضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم، ومخلفات الإنشاءات أسفل الطريق الدائري وفي الشوارع الرئيسية مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي سيارة يتم ضبطها تلقي بالرتش، خاصة بمدخل شارع أحمد عرابي وأسفل كوبري الطريق الدائري ومدخل محور العصار .

كما وجه المحافظ بشن حملة علي التكاتك والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.

وخلال جولة اليوم وجه المحافظ بسحب تراخيص القيادة والتسيير لعدد 3 سائقين لقيامهم بالسير عكس اتجاه علي الطريق الدائري وفي مطلع طريق شبرا بنها الحر حيث وجه بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر وتسبب الحوادث موجها بضرورة التعامل بكل شده مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.