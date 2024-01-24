تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

تداولت بعض جروبات موقع تليجرم اليوم ورقة مزعومة لأسئلة مادة الدراسات الاجتماعية " الجغرافيا والتاريخ " التى يؤديها الان طلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية.

وادعت الجروبات أنها تخص امتحان الشهادة الإعدادية التي يؤديها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم في القليوبية .

وتداولت نفس الجروبات بعدها بدقائق إجابات نفس الأسئلة التي تم تداولها من قبل.

من جانبها اكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انه جاري التحقيق في الواقعة للتأكد من مدي صحتها واحالة الامر للشؤن القانونية.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية استقبلت نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان و لجنة لعدد 6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.