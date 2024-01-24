جيشهم يفقد 24 جنديا في يوم| هل لا يزال الإسرائيليون يؤيدون الحرب بغزة؟

تواجه إسرائيل منعطفا حاسما في صراعها المستمر مع حماس، حيث تشهد البلاد أكثر أيامها دموية في ساحة المعركة في غزة، مما أدى إلى مقتل 24 جنديا من قوات الإحتلال الإسرائيلية في غضون 24 ساعة.

ويثير هذا التطور المثير للقلق، وهو أعلى عدد يومي من القتلى منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، جدلاً مكثفاً داخل إسرائيل بشأن مسار الحرب.

ورغم وقوع ثلاث إصابات أثناء الهجوم على معاقل حماس، فإن الظروف المحيطة بوفاة الجنود الـ 21 المتبقين، وجميعهم من وحدات الاحتياط، تثير قلقاً كبيراً بين الجمهور الإسرائيلي. وكان هؤلاء الجنود الذين تم نشرهم بالقرب من الحدود بين غزة وإسرائيل يستعدون لهدم المباني المرتبطة بهجمات حماس السابقة، ولكن الكمين أدى إلى تفجير المتفجرات قبل الأوان، مما أدى إلى وفاتهم المأساوية.

يثير هذا الحادث تساؤلات حرجة حول استراتيجية الجيش الإسرائيلي في تفكيك البنية التحتية لحماس، لا سيما بالنظر إلى الحالات السابقة التي فقد فيها جنود حياتهم بسبب المتفجرات المستخدمة في عمليات الهدم. يواجه الجيش الإسرائيلي الآن تحديات في التعامل مع شبكة الأنفاق الواسعة التي تستخدمها حماس، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى استمرار العمليات مع تزايد خطر وقوع حوادث في ساحة المعركة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن انتشار قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي في المناطق التي يعتقد أنها خالية من كتائب حماس. وعلى الرغم من تسريح العديد من جنود الاحتياط، إلا أن الجيش الإسرائيلي يظل يقظًا، ويتوقع تهديدات محتملة من حماس. ويشكل هذا الوجود العسكري المستمر في غزة وعلى طول الحدود الإسرائيلية خطر وقوع المزيد من الكمائن والإصابات.

وينشأ الآن تحول ملحوظ في المشاعر العامة، حيث يدعو ما يصل إلى نصف الإسرائيليين، وفقاً لبعض استطلاعات الرأي، إلى استكشاف احتمالات الهدنة أو وقف إطلاق النار طويل الأمد. تكتسب الاحتجاجات، التي تقودها عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس، زخماً متزايداً، مما يؤكد الحاجة إلى وقف إطلاق النار لتسهيل إطلاق سراح الرهائن الـ 136، الذين يفترض أن 29 منهم على الأقل ماتوا.

وتخرج عائلات الرهائن إلى الشوارع بمطالبها، مع الاحتجاجات الأخيرة خارج منزلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس وقيسارية. وتتهم بعض الفصائل نتنياهو بأن "يديه ملطختان بدماء الرهائن" مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء.

ويواجه نتنياهو تحديات داخلية داخل حكومته الحربية، حيث يسعى السياسيان المعارضان بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وهما جزء من ائتلاف الطوارئ، إلى إجراء مناقشات حول اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الرهائن. علاوة على ذلك، تحث الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، الحليفتان الرئيسيتان لإسرائيل، نتنياهو على النظر في سياسة ما بعد الحرب التي تنطوي على الانسحاب من غزة ونقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى حل الدولتين ــ وهو الاقتراح الذي يعارضه نتنياهو.

وفي هذا المشهد المعقد، يتعين على نتنياهو أن يتنقل بين مطالب شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين يصرون بإصرار على مواصلة الحرب ضد حماس. ومع تزايد الخسائر البشرية وتزايد الدعم الشعبي لوقف إطلاق النار، يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة لإعادة تقييم موقفه والنظر في الحلول الدبلوماسية.