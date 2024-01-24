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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا .. إجازة في البنوك لهذا السبب

البنك المركزي
البنك المركزي

يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارًا من صباح غدٍ الخميس، في تنفيذ قرار البنك المركزي، بمنح البنوك إجازة رسمية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة والذكرى الثالثة عشرة لـ ثورة 25 يناير 2011.

وقبل أيام اعلن البنك المركزي في بيان رسمي له صادر للبنوك ووسائل الإعلام، بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي في صبيحة الخميس الموافق 25 يناير 2024.

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البنك المركزي: التضخم في مصر ينخفض بمقدار 1.7% بنهاية العام الماضي

وألزم البنك المركزي ، كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية وعددها 39 بنك حكوميا وخاصا وفروعها المنتشرة علي مستوى الجمهورية، بالعودة للعمل اعتبارا من الأحد الموافق 28 من الأسبوع التالي له.

بموجب قرار  البنك المركزي فإنه سيتم منح البنوك 3 أيام إجازة بدأت قبل ساعات من انتهاء العمل الرسمي اليوم الأربعاء؛ وتتضمن بذلك يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

التضخم في مصر

وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الشهري بنهاية العام الماضي  بمقدار 1.3% علي اساس سنوي خلال ديسمبر 2022 والذي سجل 2.6%

وارتفع  التضخم الشهري بمقدار 0.3% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر الماضي ليسجل 1% .

أكدت تقارير صادرة عن البنك المركزي عن التضخم السنوي تراجع بمقدار طفيف بلغ 1.7% بنهاية ديسمبر الماضي ليسجل 34.2% بعد أن كان 35.9% في نوفمبر من نفس العام .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن وصول نسب التضخم في مصر الي 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.

 

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