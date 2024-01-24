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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم 404.. منى زكي تلبي طلب شاب من ذوي الهمم بالتقاط صورة معه

صدى البلد

لبّت النجمة منى زكى طلب شاب من ذوي الهمم بالتقاط صورة تذكارية بصحبته في عرض فيلمها الجديد رحلة 404 المقام بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعده، حيث أخبرها بأنه من محبيها.

فيلم  رحلة  404 والذي سيتم عرضه في السينمات المصرية ٢٥ يناير وفي العالم العربي ١فبراير القادم ، ويظهر التيزر ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي  قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

هذه هي التساؤلات التي فرضها السيناريست محمد رجاء من خلال سيناريو الفيلم الذي حصل على جائزة "ساويرس"عن فئة شباب الأدباء وكتاب السيناريو عام 2015، وقال "انتشرت أكثر من قصة حول أحداث الفيلم، وفي الحقيقة لا اريد الافصاح عنها حتى يشاهده الجمهور قريبا، بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار، ومع فريق عمل متميز من الإنتاج والإخراج للتمثيل الذين حولوا هذا الحلم لحقيقة ملموسة.

‎وعلى جانب آخر أكد هاني خليفة مخرج الفيلم بأن رحلة 404  هو حكاية لم تحكى من قبل على الشاشة ، وهو من أجمل السيناريوهات التي كتبها السيناريست محمد رجاء، وكان التعاون الأول بينهما قبل أن يقدما معا العديد من الأعمال، وأشار خليفة " أعتقد أن من سيشاهد الفيلم سيجد نفسه متورطاً في قصته، ولا يمكن أن يتوقع الأحداث، كما إنني سعيد بالعمل مع منى زكي مرة أخري بعد أن قدمنا معا فيلم سهر الليالي فلقد تمنيت أن يتكرر التعاون بيننا دوماً، فهي ممثلة تشعر بالسعادة وأنت تعمل معها، بسبب موهبتها المتفردة. 

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

حضور منى زكي وأحمد حلمي عرض رحلة 404


بينما أكدت منى زكي بطلة العمل "سعيدة بالرحلة الطويلة التي قمت بها مع هذا الفيلم الذي أحبه بشدة، فهي بالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدا في عام 2013، قبل حصوله على الجائزة ولكن لانشغالي بالعديد من الأعمال لم يكن مقدرا لي تقديمه، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة

السينمات المصرية العالم العربى السيناريست هاني خليفة ذوى الهمم فيلم رحلة 404 محمد ممدوح

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