دبلوماسي روسي: بريكس تحدد العلاقات بين مصر وروسيا

قال الدبلوماسي الروسي السابق، إن "فيتشسلاف ماتازوف"، في ظل منظمة بريكس، فإن العلاقات الثنائية بين مصر وبلاده تحمل طابعا جديدا وأهمية كبيرة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور" أن محطة الضبعة افتتحها الرئيس السيسي والرئيس بوتين وهذا الأمر رمز يساوي رمز بناء الاتحاد السوفيتي السد العالي".



وتابع الدبلوماسي الروسي السابق مستقبل الطاقة وتأثيرها على الأقتصاد العالمي مهم للغاية، وأقول لكم بصراحة إن كل المعلومات بين يدي أن الطاقة النووية لها مستقبل وهي أرخص وأفضل من أي مصدر طاقة آخر، بما في ذلك المحطات الشمسية ومحطات الطاقة البترول والغاز.

وأوضح أن محطات الطاقة النووية الأمريكية مرتبطة بمواد أولية أغلبها ومصدرها روسيا الفيدرالية حتى في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها روسيا الغرب وأمريكا في أوكرانيا والعقوبات المشددة، ولكن واشنطن مضطرة إلى شراء الوقود النووي الذي تنتجه موسكو.