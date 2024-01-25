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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي لمراكز المرحلة الأولى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي لمراكز المرحلة الاولى والثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام ، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ،  حاتم الصواف مدير ادارة التخطيط ،المهندس رائد الفخراني مسؤول مشروعات الهيئة بقطاع زفتى والسنطة ، المكتب الفني لمحافظ الغربية

استعرض  المحافظ خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية للصرف الصحي  في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى وتتمثل في  ٧ محطات رفع و٣ محطات معالجة.

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و يبلغ إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي بزفتى ١٤٠ مشروع ما بين شبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية ومحطات رفع ومحطات معالجة تم نهو ١٣٠ مشروع وجاري نهو ١٠ مشروعات.

كما ناقش المحافظ موقف مشروعات الخطة الاستثمارية من محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحطار صرف صحي  وخطوط مياه شرب على مستوى مراكز ومدن المحافظة فضلا عن مناقشة موقف المشروعات ذات النسب المرتفعة في التنفيذ موجها بسرعة نهوها.

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وتابع المحافظ الاجتماع بمناقشة موقف مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي سينفذها الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية في مراكز المحلة الكبرى - كفر الزيات - قطور - بسيون موجها بتذليل كافة العقبات وتسريع وتيرة الأعمال والمعاينة الكاملة لأي أرض تبرع تصلح لاقامة محطة رفع والتأكد من استيفائها الشروط الخاصة بالمحطات والشروط البيئية لخدمة اهالي القرى .

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الخطة الاستثمارية الزيات الصرف الصحي ب الصرف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخط الجهاز التنفيذى الثانية بتذليل كافة العقبات المكتب الفني المشروعات الجارية المرحلة الأولى والثانية المرحلة الأولي من المبادرة

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