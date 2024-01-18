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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طنطا تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات في محو الأمية وتعليم الكبار

جامعة طنطا
جامعة طنطا

حصدت جامعة طنطا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى محو الأمية وتعليم الكبار وذلك طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن النصف الأول من العام المالي 2023/2024.

واستطاعت الجامعة محو أمية 39534 دراساً خلال ٦ اشهر، كما حققت الجامعة المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية عن دورة أكتوبر 2023 بإجمالي عدد 19314 ناجح.

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وهنأ الدكتور محمود ذكي جميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى قائمة إنجازات الجامعة، مؤكداً أن الجامعة تولى ملف "محو الأمية" أولية قصوى باعتباره مشروعا قوميا، ومحورا رئيسيا من محاور التطوير والانجاز بالخطة الاستراتيجية للجامعة، موجها شكره وتقديره لطلاب الجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي في نجاح الجامعة في تحقيق هذا الانجاز، الذي يعد واجبا وطنيا ينمي داخلهم قيم ومبادئ الولاء والانتماء.

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وأضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة لا تدخر جهدا من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم المشروع القومي لمحو الأمية، انطلاقا من مسؤليتها الاجتماعية والوطنية.

وأشار إلى أن القطاع يعمل دائما على تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لتشجيع الطلاب على المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتوفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمكافحة الأمية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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