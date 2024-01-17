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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك لتذليل كافة التحديات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالبدء في تنفيذ توصيات ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية والذي تم عقده منذ عدة أيام بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية. 

يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقلقل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وكون الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد من المصانع الحكومية الكبرى والتابعة لقطاع الأعمال إلى جانب القرى المنتجة.

حيث قام محافظ الغربية بجولة تفقدية لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام رافقه خلالها اللواء طيار عادل محجوب العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر لصناعة منتجات الكاوتشوك و الدكتور عبد العزيز ابو سليمان عضو مجلس الإدارة لتذليل كافة التحديات والتوسع في الإنتاج.

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

بدأت الجولة باستماع المحافظ إلى شرح مجمل حول آلية عمل الشركة ومنتجاتها حيث إن هذا الصرح الوطني يتم التصنيع به وفقا لأحدث النظم والتقنيات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال وعلى درجة عالية جدا من الجودة وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعترف بها، وذلك من خلال التعاون مع مجموعة من بيوت الخبرة العالمية وكبرى الشركات المتخصصة حتى أصبح الإنتاج على درجة عالية جدا من الجودة يضاهى المستورد ويتفوق عليه لتخرج منتجات شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك " ناروبين " لتنافس مثيلاتها العالمية بأيدي مصرية والشركة حاليا تعمل على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية الكبرى في مجالات: صناعة السيارات. الصناعات الكيماوية. قطاع الزراعة، النقل والمواصلات، صناعات الغزل والنسيج، التشييد والبناء، الصناعات البترولية، الصناعات الهندسية والمعدنية، الصناعات الغذائية.

وتقوم الشركة بإنتاج العديد من المنتجات مثل (الخراطيم، البروفيلات، المكبوسات ، دواسات الأرضيات والسيارات، علب البطاريات، القفازات اللاتكس، السيور الناقلة، السجاد * الأرضيات *، التبطين).
وتفقد المحافظ خلال جولته أقسام المصنع: الجودة، الضغط المتوسط، البروفلات ، الضغط العالي، الردتير، اللتكس ، قسم الخراطيم، البطاريات، قسم التبطين، العزل.
وخلال الجولة وجه محافظ الغربية رؤساء حي أول وثان طنطا بتوفير مكان مناسب لإقامة منفذ لبيع منتجات الشركة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لحل مشكلة الكابلات.

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كما بحث المحافظ فرص تسويق منتجات المصنع بالدول الافريقية من خلال  التعاون المشترك بين المصنع والدول الأفريقية مشيرا إلى العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتشاور والتقارب فيما بين المصنع ورجال الأعمال الأفارقة الذين قد سبق لهم زيارة المحافظة من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون لتسويق منتجات الغربية بأفريقيا.

كما قرر المحافظ عقد اجتماع بين شركة مصر للغزل والنسيج والنصر لمنتجات الكاوتشوك لبحث سبل التعاون من أجل تحقيق أقصى استفادة مشتركة تعود بالنفع على الشركتين.

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