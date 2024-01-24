مفاوضات مع نادٍ شهير | تحرّك في الأهلي بعد إصابة الشناوي

أعلن ماهر همام نجم الكرة المصرية عن وجود مفاوضات في نادي الاهلي مع سيراميكا كليوباترا لضم حارس مرمى.

وكتب همام عبر حسابه علي فيسبوك:"الأهلي يبدأ التفاوض مع سيراميكا كليوباترا من أجل ضم محمد بسام بعد إصابه الشناوي".

الأهلي يدرس التعاقد مع حارس مرمى جديد

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي، يدرس التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية بخلع في الكتف.



وأشار حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن الشناوي يحتاج لتدخل جراحي وسيغيب لفترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وهو ما جعل هناك اتجاه لدى بعض المسؤولين داخل الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى جديد.