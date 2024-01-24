مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: التصدير الحل الحقيقي لزيادة العملة

قال أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري البسيط ويدرك حجم الأزمة الاقتصادية الحالية.

أيمن محسب : السياحة في مصر لا تستغل بالشكل الأمثل لجلب عائدات دولارية

وأضاف محسب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن حل الأومة الحالية يأتي في زيادة الموارد الدولارية من خلال زيادة حجم الصادرات، مشيراً إلى أن التصدير الحل الحقيقي لزيادة الموارد الدولارية.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوارالوطني إلى، أن السياحة في مصر لا تستغل بالشكل الأمثل لجلب عائدات دولارية، لافتاً إلى أنه لابد من تحريك بسيط في سعر الدولار الرسمي ليهدد السوق الموازية.

ولفت أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني إلى، أن مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة كانت جيدة ، و لكن لابد أن تتناول وزارة الصناعة الأمر بشكل أكثر جدية عما سبق.