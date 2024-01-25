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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استعراضات من التراث النوبي والبحر الأحمر في مسابقة "فن بلدي" بالأقصر

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات مسابقة "فن بلدي" المنفذة في عدد من المحافظات المصرية بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أقيمت فعاليات التقييم الإقليمي في اليوم الثاني من المسابقة على مسرح محافظة الأقصر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وتضمنت مشاهدة عروض مستوحاة من تراث البحر الأحمر، حيث قدمت 
فرقة قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبدالرازق عددا من أشهر فقراتها ومنها الرفيحى، قعدة الحظ، أغنية تراثية اهلاً وسهلا، الصيادين، عرض الحنة.

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كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة اكرامى ابازيد مجموعة من الرقصات الاستعراضية منها البشارية، النقرشاد، الفرح الاسوانى، الكف.

شهد الفعاليات أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، د. محمد حسنين أستاذ تصميم إخراج الباليه والفلكلور، د.جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، د. خالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، والفنان محمد الفرماوي مشرف فرقة رضا، وبحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.

تقام مسابقة "فن بلدي" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بهدف النهوض بمستوى فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، ودعمها بتذليل العقبات الفنية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تفجير الطاقات الإبداعية للأعضاء والمدربين من خلال إيجاد روح المنافسة بين الفرق المشاركة.

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الأقصر الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة برامج وزارة الثقافة هيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة الغردقة قصور الثقافة

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