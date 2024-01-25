عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"طوفان الأقصى".. مصطفى بكري يرصد تطورات الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

صدى البلد

أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، صدور كتاب “طوفان الأقصي - حقائق الواقع وسيناريوهات المستقبل”، بدار سما للطباعة والنشر.

ويقع الكتاب في 328 صفحة، ويتضمن 17 فصلا ، أهمها “ساعة الصفر - الصدمة - الحرب البرية - جدل حول الهدنة - تأثيرات الحرب وتداعياتها - الحرب تتوسع والبحر الأحمر يشتعل - غياب الضمير وعجز مجلس الأمن - ضربات عشوائية وانهيارات عسكرية - فشل إسرائيلي وصمود فلسطيني - سيناريوهات مستقبلية ( مخطط التهجير - الحرب الإقليمية - اليوم التالي )”.

ويحتوي الكتاب على رصد يومي لتطورات حرب الإبادة ومسارات الأحداث، حيث يتضمن الجزء الأول وقائع ٩٠ يوما من العدوان، حتى تكون شاهدا ووثيقة للأجيال حول أخطر أحداث التاريخ المعاصر ومواقف الأطراف المعنية.
 

مصطفى بكري طوفان الأقصى دار سما للطباعة والنشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فحص 2 مليون و883 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

حشيش بالملايين.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات كبيرة بالإسكندرية

توافد القراء على معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.. تفاصيل

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن دخول حرب غزة يومها الـ 111

هربوا بسيارة| الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل إطلاق ملثمين أعيرة نارية بـ المنصورة

صدمة للأهلاوية.. مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ