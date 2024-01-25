"طوفان الأقصى".. مصطفى بكري يرصد تطورات الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، صدور كتاب “طوفان الأقصي - حقائق الواقع وسيناريوهات المستقبل”، بدار سما للطباعة والنشر.

ويقع الكتاب في 328 صفحة، ويتضمن 17 فصلا ، أهمها “ساعة الصفر - الصدمة - الحرب البرية - جدل حول الهدنة - تأثيرات الحرب وتداعياتها - الحرب تتوسع والبحر الأحمر يشتعل - غياب الضمير وعجز مجلس الأمن - ضربات عشوائية وانهيارات عسكرية - فشل إسرائيلي وصمود فلسطيني - سيناريوهات مستقبلية ( مخطط التهجير - الحرب الإقليمية - اليوم التالي )”.

ويحتوي الكتاب على رصد يومي لتطورات حرب الإبادة ومسارات الأحداث، حيث يتضمن الجزء الأول وقائع ٩٠ يوما من العدوان، حتى تكون شاهدا ووثيقة للأجيال حول أخطر أحداث التاريخ المعاصر ومواقف الأطراف المعنية.

