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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«شئون الأسرى»: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية

صدى البلد

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ30 فلسطينيًا في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6 آلاف و285 معتقلًا منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، قبل قليل.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الحرب على قطاع غزة تحرم 625 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم".

وقال التقرير: "في كل بيت طفل تتلخص أحلامه كافة في كتاب مدرسي وأول يوم في الدراسة، تلك الرحلة الشيقة حرم منها أطفال غزة، فلم يعد بإمكانهم مداعبة أحلامهم بمستقبل دراسي أفضل أو بساحة واسعة يمارسون فيها طفولتهم البريئة إذ وجدت غزة نفسها وأطفالها أمام عدو كان لهم بالمرصاد أينما ذهبوا وكيفما كانوا".

وأضاف: "انتهاكات الاحتلال بحق غزة والضفة الغربية لم تتوقف عند الحرب بل امتدت إلى المستقبل إذ حرم أكثر من 625 ألف طالب من حقهم في التعليم، لا لسبب سوى أنهم سيصنعون مستقبل تلك الأرض التي تقف عائقا بين الاحتلال وأحلامه الاستيطانية".

وتابع: "أطفال فلسطين الأبرياء تحولوا بين ليلة وضحاها إلى شهداء أو أهداف لعدو أسقط منهم نحو 4551 طالبا فيما أصيب أكثر من 8 آلاف، بينهم 41 شهيدا من الضفة الغربية".

 

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