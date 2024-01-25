مباريات اليوم: مواجهات قوية في كأس آسيا ولقاء منتظر بين أتلتيكو وأشبيلية

يشهد يوم الخميس 25-1-2024، عدة مباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية.
كما تشهد كأس أمم أسيا 2023 في قطر 4 مواجهات هامة في ختام دور المجموعات.
مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة:
كوريا الجنوبية x ماليزيا - الساعة 1:30 مساءً - على SSC1 HD.
الأردن x البحرين - الساعة 1:30 مساءً - على SSC EXTRA 1 HD.
قيرغيزستان X عمان - الساعة 5 مساءً - على SSC EXTRA 1 HD.
السعودية X تايلاند – الساعة 5 مساءً - على SSC1 HD.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا:
- أتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 10 مساءً.
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي:
- بورنموث X سوانزي سيتي – الساعة 9:45 مساءً.
مواعيد مباريات الدوري التركي:
سامسون سبور X قيصري سبور – الساعة 4 مساءً.
تشايكور ريزا سبور X طرابزون سبور – الساعة 7 مساءً.
جالاتا سراي X اسطنبول سبور – الساعة 7 مساءً.