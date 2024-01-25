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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم: مواجهات قوية في كأس آسيا ولقاء منتظر بين أتلتيكو وأشبيلية

صدى البلد

يشهد يوم الخميس 25-1-2024، عدة مباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية. 

كما تشهد كأس أمم أسيا 2023 في قطر 4 مواجهات هامة في ختام دور المجموعات.

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة:

كوريا الجنوبية x ماليزيا - الساعة 1:30 مساءً - على SSC1 HD.

الأردن x البحرين - الساعة 1:30 مساءً - على SSC EXTRA 1 HD.

قيرغيزستان X عمان - الساعة 5 مساءً - على SSC EXTRA 1 HD.

السعودية X تايلاند – الساعة 5 مساءً - على SSC1 HD.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا:

  • أتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 10 مساءً.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي:

  • بورنموث X سوانزي سيتي – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي:

سامسون سبور X قيصري سبور – الساعة 4 مساءً.

تشايكور ريزا سبور X طرابزون سبور – الساعة 7 مساءً.

جالاتا سراي X اسطنبول سبور – الساعة 7 مساءً.

الاتحاد الانجليزي أتلتيكو مدريد تشايكور ريزا سبور جالاتا سراي طرابزون سبور كأس ملك إسباني كأس أمم آسيا 2023 كأس الاتحاد الإنجليزي ملك اسبانيا مواعيد مباريات الدوري التركي

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