مباريات اليوم: مواجهات قوية في كأس آسيا ولقاء منتظر بين أتلتيكو وأشبيلية

يشهد يوم الخميس 25-1-2024، عدة مباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

كما تشهد كأس أمم أسيا 2023 في قطر 4 مواجهات هامة في ختام دور المجموعات.

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة:

كوريا الجنوبية x ماليزيا - الساعة 1:30 مساءً - على SSC1 HD.

الأردن x البحرين - الساعة 1:30 مساءً - على SSC EXTRA 1 HD.

قيرغيزستان X عمان - الساعة 5 مساءً - على SSC EXTRA 1 HD.

السعودية X تايلاند – الساعة 5 مساءً - على SSC1 HD.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا:

أتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 10 مساءً.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي:

بورنموث X سوانزي سيتي – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي:

سامسون سبور X قيصري سبور – الساعة 4 مساءً.

تشايكور ريزا سبور X طرابزون سبور – الساعة 7 مساءً.

جالاتا سراي X اسطنبول سبور – الساعة 7 مساءً.