سقوط نصاب استولى على أموال مواطنين بالاسكندرية| تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من (شخصين) بقيام (عاطل- له معلومات جنائية) بتلقى مبالغ مالية منهما لتوظيفها لهما فى تجارة الصوب الزراعية وتجارة العقارات مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالإستيلاء على مبلغ مالى (مليون ومائة ألف جنيه) مـن المُبلغين ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.