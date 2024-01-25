معاكسة فتاه تنتهى بوفاة طالب على يد جاره بالقليوبية| تفاصيل الجريمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب – مقيم بمحافظة القاهرة) مُصاب بجرح طعنى بالصدر ونزيف بالبطن والصدر وتوفى أثناء إسعافه.

بالفحص وسؤال والده قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص و"نجله" - مقيمان بدائرة المركز)، لخلافات الجيرة لملاصقة محل عمله بمنزل المتهمان وقيام الثانى بمضايقة الفتيات العاملات لديه ، ولدى تدخل نجله المتوفـى لمناصرته ، قام الثانى بالتعدى عليه بسلاح أبيض" مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر الثانى بتخلصه من السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.