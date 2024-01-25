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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاكسة فتاه تنتهى بوفاة طالب على يد جاره بالقليوبية| تفاصيل الجريمة

فتاة
فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب – مقيم بمحافظة القاهرة) مُصاب بجرح طعنى بالصدر ونزيف بالبطن والصدر وتوفى أثناء إسعافه. 

بالفحص وسؤال والده قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص و"نجله" - مقيمان بدائرة المركز)، لخلافات الجيرة لملاصقة محل عمله بمنزل المتهمان وقيام الثانى بمضايقة الفتيات العاملات لديه ، ولدى تدخل نجله المتوفـى لمناصرته ، قام الثانى بالتعدى عليه بسلاح أبيض" مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر الثانى بتخلصه من السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة أمن القليوبية جرح طعنى حدوث مشاجرة سلاح ابيض

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