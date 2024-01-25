مخبأ سري في السيارة.. الداخلية تحبط تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون للخارج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من احباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون للخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (عنصر إجرامى "شديد الخطورة" - مقيم بمحافظة البحيرة) تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "الكبتاجون" عبر ميناء سفاجا البحرى داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل "براد" إلى إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالميناء ، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر على (1,863,000) مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بأكثر من (93 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان .