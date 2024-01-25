الداخلية تداهم محلا يبيع رسيفرات فك شفرات القنوات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم إستهداف الشركة المشار إليها وأمكن ضبط (المتهم المذكور) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (66 جهاز لمستلزمات الشبكات اللاسلكية التى تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية – هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على نشاطه غير المشروع) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.