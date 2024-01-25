مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ورشة عمل عن "إعادة تدوير ملابس الجينز"

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشاد "غراب"، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنفيذ فعاليات ورشه عمل تدريبية عن (إعادة تدوير ملابس الجينز) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الزهور التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام شيماء عاطف بتدريب الفتيات والسيدات المشاركات على طرق استخدام ملابس الجينز القديمة لتصنيع شنط مدارس وحقائب يد وأدوات مدرسية وتطريزها والرسم عيها واخراجها بصورة مختلفة ومميزة وتسويقها لتدر عليهن دخلا ثابتاً يساهم في تحسين مستوي معيشتهن.