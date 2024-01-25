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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 50 طن ملح و1623 لتر زيت مجهول المصدر بمركز بلبيس بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين بلبيس برئاسة محمود درويش مدير الادارة ومفتشي الإدارة، قاموا بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز والمحال التجارية والمصانع وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١٣٤٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع ملح بالمنطقة الصناعية طريق بلبيس – العاشر لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على كمية قدرها (50 ) طن ملح طعام.

كما تم تحرير محضر رقم (١١٤٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب والمسئول عن محطة تموين سيارات بطريق بلبيس - العاشر وتم التحفظ علي {٢٠} جركن زيت بإجمالي{٤٠٠} لتر وتم تحرير محضر (١١٤٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية السلام لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضة للبيع أثناء التفتيش.

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كما تم تحرير محضر رقم (١١٥٠) ضد المدير المسئول لمحطة تموين سيارات بمنطقه ابو سمران - بلبيس لتصرفه في كميات مقدارها (1223) لتر بنزين ٨٠ لبيعه في السوق السوداء وتم تحرير محضر رقم (١٣٤٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول لمطعم كشري بمنطقه ابو سمران – بلبيس لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد { طن} ملح طعام وتم تحرير محضر رقم (١٣٤٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية ابو سمران لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

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