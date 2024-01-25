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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل نقل النواب: كلمة الرئيس في احتفالية الشرطة حملت رسائل مهمة

صدى البلد

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، حملت رسائل هامة للمصريين تتعلق بالقضايا التى تشغل الشارع المصرى في هذه الفترة.


وأوضح قرقر، في تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس تضمنت التأكيد علي الدعم الكامل للقضية الفلسطينية والرد علي مزاعم البعض بشأن موقف مصر، وكذلك فيما بتعلق بوضع الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي كان واضحا في حديثه عن هذه القضية مستعرضا بالأرقام ما تواجهه البلاد من تحديات.


وأكد قرقر، أهمية دعوة الرئيس بشأن إجراء حوار اقتصادي أعمق وأشمل لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة هامة تساعد في التوصل إلى مقترحات وحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في الوضع الاقتصادي.


وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي، يؤكد اهتمامه بالقضايا التى تشغل الشارع وتهم المواطن، وتدل علي حرصه علي مواجهة التحديات الاقتصادية.

ووجه النائب وحيد قرقر،  التهنئة لرجال الشرطة البواسل، في عيدهم ال 72 ، مؤكدا أنهم يسطرون ملاحما وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم ويقدمون ارواحهم فداء لتراب مصر الغالي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يناقش القضايا والمشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقا وشمولية.

وحيد قرقر لجنة النقل عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة

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