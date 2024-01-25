كاتبة نرويجية: تأثرت بروايات نجيب محفوظ.. والمعاملة في مصر جيدة جدا

قالت الكاتبة النرويجية هانه أورستافيك، إنّها تأثرت بروايات نجيب محفوظ، مشيرةً إلى أنها قرأت أعماله الأدبية قبل المجيء إلى مصر والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما أشادت بتجربتها في مصر، فقد وصلت أمس وحضرت عشاءًا ضخمًا: "المعاملة دافئة وجيدة للغاية مع المصريين".

وأضافت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «فرصة عظيمة أن أقرأ أعماله، وسأتحدث عنها يوم السبت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكتابة أمر مهم للغاية وأعتقد أنه يكتب عن الحب أيضا وكيف نصعب الأمور على أنفسنا».

وتابعت الكاتبة النرويجية: «قرأت أول رواية من الثلاثية، وهي رواية مهمة لي للغاية، لأنها تظهر الأكاذيب في هيكل المجتمع وتكوين كل إنسان، فهناك العديد من القضايا التي تتشابك مع بعضها في كتاباتها».



وذكرت، أنّ الأدب الحقيقي يلمس قلوب البشر جميعا حول العالم، فالبشر سواسية، مواصلة: "الأدب بكل أنواعه يؤثر فينا بشكل عميق، ولا أعلم كثيرا عن الأدب العربي، ولكن معرض الكتاب فرصة لتوثيق الصلة بين الأدب العربي والأدب النرويجي".