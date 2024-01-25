الرئيس الصومالي يصل ولاية بونتلاند | صور

وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الخميس إلى ولاية بونتيلاند لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد للولاية حسن سعيد ديني.

ولقي الرئيس الصومالي ترحيبا حارا من سلطات بونتلاند ومئات المواطنين لدى وصوله إلى الولاية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وعاد شيخ محمود من رحلة خارجية تضمنت زيارة مصر وقطر، بحث خلالها أخر التطورات الإقليمية وأبرزها مذكرة التفاهم الغير قانونية التي وقعتها إثيوبيا مع المنطقة الإنفصالية "أرض الصومال" والتي تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، كمنفذ بحري للدولة الحبيسة.

وتسبب التحرك الإثيوبي في غضب عارم في الصومال على المستوى الشعبي والرسمي.