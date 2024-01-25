تصعيد 8 مرشحات للمرحلة النهائية من مسابقة الأم المثالية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية لعام 2024 بمحافظة المنيا، وفقًا للمعايير التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدا انه تم الالتزام بالشفافية والحيادية التامة فى عمليات اختيار الأمهات المثاليات اللاتي سيتم تصعيدهن لوزارة التضامن الاجتماعى لخوض المرحلة النهائية من المسابقة السنوية لاختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية خلال مارس المقبل .

وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه تقدم للمديرية ٢٠ من الأمهات، وقد انطبقت الشروط على ٨ أمهات منهن ( ٣ أمًا مثالية طبيعية - ٢ أما معاقة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة- زوجة شهيد - أما مثالية لابن معاق - وأما واحدة بديلة).

يذكر أنه سبق وتم الاعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام ٢٠٢٤ وفقا للشروط والمعايير المعلنة وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من المحافظ حيث جاءت اللجنة برئاسة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وعضوية ممثلي بعض الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومى للمرأة والقطاع الخاص، ووحدة ذوى الإعاقة بالمحافظة وفقًا للضوابط التى أقرتها وزارة التضامن الاجتماعى.