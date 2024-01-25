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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نوة الغطاس مستمرة.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية| شاهد

الأمطار تضرب الإسكندرية
الأمطار تضرب الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة بالتزامن مع نوة الغطاس والتي تأخرت عن موعدها عدة أيام، وسط برودة شديدة وصلت إلى حد الصقيع.

وتتعرض محافظة الإسكندرية في فصل الشتاء إلى العديد من النوات التي تختلف في مدتها وشدتها وكمية الأمطار خلالها، وقد حددها الصيادون في الماضي بثمانية عشر نوة.

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ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة استعدادها مع بداية نوة الغطاس حيث تم توفير عشرات سيارات الصرف الصحي والبدلات، إضافة إلى تنظيف الشنايش ومطابق الصرف مسبقا لعدم حدوث أي تراكمات للمياه.

يذكر أن نوة الغطاس تهب على الإسكندرية في كل عام في شهر يناير، وقد يتغير موعدها وفق التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد.


 

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