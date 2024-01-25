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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك البحرين يستقبل الأمين العام للجامعة العربية لبدء الاستعداد للقمة المقبلة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له ظهر اليوم 25 الجاري، و حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد البحرين ، وعبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها أبو الغيط عقب اللقاء، أكد ان " المقابلة تطلق إشارة البدء لعملية الاعداد المشتركة بين الأمانة العامة ومملكة البحرين للقمة العربية العادية المقبلة والتي تقرر  ان تعقد بالبحرين في ١٦ مايو المقبل".

وقال أبو الغيط  "  تشرفت وسعدت بمقابلة جلالة الملك وبالذات الاطلاع علي توجهات جلالته فيما يتعلق باستضافة البحرين للقمة العربية لأول مرة في تاريخها..". 

وأضاف الأمين العام " أثق تماما في قدرة البحرين على استضافة قمة ناجحة من كل الوجوه.. وقد تم الاتفاق علي تكثيف العمل بشكل مشترك بين حكومة البحرين والأمانة العامة في الفترة المقبلة من اجل الاسراع بالانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لخروج القمة بالشكل المرغوب موضوعياً ولوجيستياً".

كما أوضح أبو الغيط أن " المقابلة مع جلالة الملك كانت ثرية وشهدت حواراً مطولاً حول مجمل الأوضاع العربية، وبخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة وتأثيراتها الإقليمية".

وقال أبو الغيط " استمعت باهتمام لرؤية جلالة الملك لمُجريات الأوضاع في المنطقة، ورؤية البحرين للقمة العربية التي تُعقد في مايو المُقبل، في مرحلة بالغة الحساسية إقليمياً ودولياً".

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الامين العام  التقى خلال زيارته إلى البحرين مع كل من وزير الخارجية ووزير الداخلية الذي يرأس لجنة الإعداد الوطنية للقمة العربية ، مشيرا الي تكليف الأمين العام للأمانة العامة بالعمل جنباً إلى جنب مع البحرين لضمان نجاح أعمال القمة، وأن تُقدم اسهاماً حقيقياً في تهيئة الوضع العربي لمواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة، وما تمخض عنها من كارثة إنسانية مروعة للفلسطينيين، فضلاً عن التوترات المُتصاعدة في الإقليم.
 

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