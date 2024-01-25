وزير المالية: عطاء نسور الشرطة يتجدد يوميا في صون أمن الوطن والمواطن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأمن والاستقرار.. الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام، واستكمال المسيرة التنموية فى «الجمهورية الجديدة» التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمها القوية، بعد هزيمة الإرهاب، وبسط الأمن والأمان فى ربوع مصر المحروسة، موضحًا أن المصريين باصطفافهم الوطني المتفرد، ووعيهم العميق بطبيعة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة وما يتبعها من آثار سلبية وضغوط شديدة على الاقتصاد المصرى، يستطيعون تخطى أى صعاب مهما بلغت قسوتها، وتحقيق حلمهم الكبير ببناء بلدهم، وتلبية طموحاتهم فى غد أفضل.

قال وزير المالية، فى تحية فخر واعتزاز لـ «نسور الشرطة» البواسل: «عطاؤكم يتجدد كل يوم فى صون أمن الوطن والمواطن.. ومن البطولات والتضحيات الخالدة لأبناء مصر الأوفياء، وشهدائها الأبرار، من رجال القوات المسلحة والشرطة، التى تزخر بها الذاكرة الوطنية، بما تعكسه من إرادة مصرية صلبة فى إنفاذ القرار الوطني.. نستلهم روح التحدى والمثابرة فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للأزمات العالمية المتتالية».