كيف تستفيد مصر والصين من اتفاقية تبادل الديون؟.. سفير بكين بالقاهرة يوضح

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن الوكالة الصينية وقعت مع وزارة التعاون الدولي، مذكرة تفاهم بخصوص القروض مقابل التنمية، وهي أول وثيقة تعاون تقوم بها الصين مع دولة أجنبية.

وقال لياو ليتشيانج، خلال لقائه ببرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هذه الوثيقة تم ابرامها على أساس المنفعة المتبادلة والمكسب المشترك، مؤكدا أن مصر أول دولة إفريقية أصدرت سندات في الصين ما يجعل مصر تحقق تنمية مستدامة .

للمصارف والبنوك المصرية

وتابع سفير الصين بالقاهرة، أن البنك الصيني للتنمية وفر قروضا بقيمة 7 مليارات بالعملة الصينية للمصارف والبنوك المصرية.