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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة: العلاقات مع مصر حققت قفزة تنموية شاملة

سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن العلاقات الصينية المصرية حققت قفزة تنموية شاملة في العام الماضي، وذلك في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.

أضاف - في كلمته التي ألقاها مساء اليوم، الثلاثاء، بمناسبة عيد الربيع الصيني - أن الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الرئيسين المصري والصيني تترسخ باستمرار، فهما يظلان على تفاعل مكثف، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني بعث برقية التهنئة إلى الرئيس السيسي في اللحظة الأولى على إعادة انتخابه رئيسا لمصر بأغلبية كبيرة.

قال السفير الصيني إن التعاون العملي بين مصر وبلاده حقق نتائج مثمرة، حيث حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في الصين، مشيرا إلى أهم النتائج المترتبة على التعاون بين القاهرة وبكين ومنها: نجاح مصر لأول مرة في إصدار "سندات الباندا" في الصين بقيمة 3.5 مليار يوان.. كما وقعت مصر والصين على وثيقة التعاون بشأن "مبادلة الديون من أجل التنمية"، وتم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" في الصين.

قدم السفير الصيني الشكر لمصر على التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأحر التهاني على انضمامها إلى مجموعة "بريكس" رسميا.

عن العلاقات مع الدول العربية، أشار إلى أن العلاقات الصينية العربية حققت اختراقات في عدة مجالات ويبذل الجانبان جهودا قوية ونشطة لتنفيذ نتائج القمة الصينية العربية الأولى، مشيرا إلى العمل على تمكين تعاون "الحزام والطريق" من أن يشمل بشكل كامل 22 دولة من أعضاء جامعة الدول العربية.

أشار إلى انعقاد منتدى تنمية الشباب الصيني العربي الأول والتبادلات الصينية العربية الأولى حول حقوق الإنسان، وأصبحت جامعة الدول العربية أول منظمة إقليمية وقعت مع الجانب الصيني وثيقة بشأن تطبيق مبادرة الحضارة العالمية، مما أدخل العلاقات الصينية العربية إلى مرحلة تنموية.

لفت إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى الـ10 على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، والذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي، موضحا أن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانج يي، قام بزيارة مصر كأول وجهة لجولته الخارجية في بداية هذا العام، وكانت زيارة ناجحة بكل المقاييس فقد التقى وزير الخارجية الصيني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما التقى مع وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تم التباحث حول آفاق تنمية العلاقات الصينية المصرية والعلاقات الصينية العربية على نحو معمق وتحديد خارطة الطريق لهما. 

شهدت الزيارة أيضا التوقيع على البرنامج التنفيذي الخماسي الثاني بشأن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، فضلا عن إصدار بيان مشترك بشأن القضية الفلسطينية تضمن إطلاق صوت قوي مشترك بشأن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وإقامة آليات فاعلة للمساعدات الإنسانية والدفع بترجمة "حل الدولتين" على أرض الواقع.

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