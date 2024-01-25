الأمراض المعدية تطارد أهالي غـزة.. فيديو

تحدث الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن انتشار الأمراض المعدية في غزة نتيجة ويلات الحرب الإسرائيلية.

وقال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الوضع السيء في قطاع غزة يؤثر مناعيا على الأهالي، سبب قلة التغذية، ولا يوجد وجبة غذائية متكاملة لطفل يبني جهازه المناعي".

وأضاف: "الأطفال معرضون لانتقال الأمراض المعدية عن طريق المياه غير الصالحة، ولا يوجد منظومة صحية لطفل من المفترض أن يحصل على تطعيماته الإجبارية مثل الحصبة وشلل الأطفال".

وأشار إلى أن عدم حصول الأطفال على التطعيمات المناعية، قد تجعله عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مثل الجدري المائي والالتهاب الكبدي الوبائي والجرب والملاريا والكوليرا.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن الشخص المسن معرض للإصابة أيضا للكوليرا والجدري المائي والالتهاب الكبدي الوبائي، والفيروسات الكبدية.