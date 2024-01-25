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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حضور بارز لتنسيقية شباب الأحزاب في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح تنسيقية شباب
جناح تنسيقية شباب الأحزاب بمقر معرض القاهرة الدولي

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في أول أيام الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور وفد كبير من أعضائها ساهم في مساعدة رواد المعرض في انتقاء الكتب والمؤلفات المختلفة.

 

وشهد جناح تنسيقية شباب الأحزاب بمقر معرض القاهرة الدولي، إقبالاً كثيفاً من الجمهور، حيث تم عرض كتاب "ويبقى الأثر" والذي يتناول السيرة الذاتية للنائب الراحل أحمد زيدان عضو التنسيقية.

واستعرض أعضاء التنسيقية إصداراتهم في معرض الكتاب، والتي يبلغ عددها 11 إصدارا جديداً تتنوع بين المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية والنفسية.

 

ومن المقرر أن تنظم التنسيقية يوم السبت المقبل، ندوة بعنوان "الحوار الوطني.. حصاد المخرجات"، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، يليها حفل توقيع كتاب "ويبقى الأثر".

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين معرض القاهرة الدولي للكتاب الكتب رواد المعرض جناح تنسيقية شباب الأحزاب

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