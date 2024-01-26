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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة من السليمة

صدى البلد

يعد شهر يناير من مواسم انتاج الزبدة البلدي وشرائها ولكن انتشرت طرق عديدة 

 

 ولذلك نكشف لكي حيلة بسيطة للتمييز بين الزبدة السليمة والمغشوشة

 

زبدة محملة بالنشا
رغم فائدة النشا، إلا إنه من الممكن غش الزبدة باستخدام النشا، ويؤكد الخبراء أن الزبدة المحملة بالنشا ليست جيدة، فالاستهلاك المنتظم للنشا قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وزيادة الوزن أيضًا، بالإضافة إلى أن النشا قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة ثم انخفاضه بشكل حاد.

اكتشاف الزبدة المغشوشة
من الممكن اكتشاف الزبدة المغشوشة في المنزل بسهولة، يمكن فرك الزبدة باليد فإن ذابت فإن ذلك دليل على كونها سليمة وليست مغشوشة، ولكن إن كونت بعض التكتلات فهي مغشوشة ومضاف لها بعض الدقيق، النشا، لبن البوردة أو الملح، أو من خلال استخدام بعض الأدوات البسيطة، مثل وعاء شفاف، ومحلول يود «يتم شرائه من الصيدلة أو العطار»، فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

1. خذ بعض الماء/الزيت في وعاء شفاف.

2. أضف نصف ملعقة صغيرة من الزبدة إليه.

3. أضف 2-3 قطرات من محلول اليود إلى الوعاء.

4. لن يلاحظ أي تغير في اللون في المحلول مع الزبدة النقية، بينما يتغير لون الزبدة المغشوشة إلى اللون الأزرق.

اذا كانت الزبدة  لونها مائل للصفار فتكون مخلوطة ببقري اما الذبدة الصفراء تكون لونها اصفر فاتح 


 

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طريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة من السليمة


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طريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة من السليمة

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