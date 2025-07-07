لوكا مودريتش ينضم رسميًا إلى ميلان مطلع أغسطس المقبل

أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي إيه سي ميلان الإيطالي، انضمام النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش إلى صفوف الفريق، بعد نهاية مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عبر أليجري عن سعادته الكبيرة بضم لاعب من طراز فريد مثل مودريتش، مؤكدًا أن النجم الكرواتي سينضم رسميًا إلى معسكر الفريق في الأول من أغسطس المقبل.

أليجري: مودريتش لا يحتاج إلى تعريف

وقال أليجري: "مودريتش لاعب استثنائي، ويمتلك خبرات هائلة، وسيكون إضافة فنية قوية لنا في وسط الملعب.. الجميع يعرف إمكانياته، ولا يحتاج إلى تعريف أو تقديم."

وأضاف المدرب الإيطالي أن اللاعب ما يزال ملتزمًا بواجباته مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، لكن إدارة ميلان أنهت كل التفاصيل، وينتظر النادي فقط لحظة انضمامه الرسمي بعد انتهاء ارتباطاته الدولية.

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كان عقد لوكا مودريتش، البالغ من العمر 39 عامًا، قد انتهى رسميًا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم تقدم إدارة النادي الإسباني عرضًا للتجديد، في إطار سياسة التدرج في استبدال العناصر المخضرمة والاعتماد على عناصر شابة.

يُذكر أن إدارة ريال مدريد تتبع نهجًا صارمًا بشأن التجديد للاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين، حيث تتم دراسة كل حالة بشكل منفرد، وغالبًا ما تكون العقود قصيرة الأجل ومرتبطة بمستوى الأداء والاحتياج الفني.

مودريتش إلى الكالتشيو

انضمام مودريتش إلى ميلان يمثل محطة جديدة في مسيرته الذهبية، بعد سنوات طويلة قضاها بقميص ريال مدريد، تُوّج خلالها بلقب الكرة الذهبية، وعدد هائل من الألقاب المحلية والأوروبية، أبرزها دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

وتأمل جماهير "الروسونيري" أن يسهم اللاعب الكرواتي في استعادة الفريق لمكانته القارية والمحلية، ويقود وسط الملعب بخبرته ورؤيته الفريدة.