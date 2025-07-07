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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر حفني: ذهبيتا نهائي كأس العالم إنجاز تاريخي.. ولاعبونا لديهم المزيد

ياسر حفني
ياسر حفني
محمد سمير   -  
عدسة : إيهاب عيد

أكد ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد المصري للخماسي الحديث ، أن تحقيق أكبر عدد من الميداليات في سلسلة كأس العالم لعام 2025 ، وخاصة ذهبيتي الرجال والسيدات في النهائي، إنجازا كبيرا ومن الصعب تحقيقه ، ولكن لاعبي مصر استطاعوا تحقيقه .
وتابع ياسر حفني :" لا أعرف بدقة كم مرة تحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة ، ولكن المؤكد أن تحقيقه ليس سهلا ، وكان نتاج لمجهود واجتهاد اللاعبين ".
واستطرد حفني :" من يعيش مع اللاعبين وكل المنظومة خلفهم من أسرهم ومدربيهم والإدارة يدرك أن تلك النتائج المتميزة هي النتاج الطبيعي لما يبذله الجميع من جهد ".
وأكمل حفني : "ولا اقصد بكلامي   فريدة خليل ومعتز وائل أصحاب الذهبيتين فقط ، ولكن كل المجموعة التي شاركت أدت بشكل أكثر من رائع".
وعن كيفية إعداد فريدة خليل ومعتز وائل للمشاركة في نهائي كأس العالم بعد أقل من أسبوع من تتويجهما بذهبيتي بطولة العالم للناشئين بالمجر قال ياسر حفني:" اعتمدنا على الاستشفاء والعامل النفسي،  لأن الوقت لم يكن يسمح بأكثر من ذلك ، ومن كثرة البطولات التي يشارك بها اللاعبين أصبحنا نعتبرها جزءا كبيرا ومهما من التدريبات ، وبالفعل نجحت خطتنا واللاعبين قدموا أداء رائعا".
وعن المنافسة في سلسلة كأس العالم لهذا العام قال حفني :"دائما المنافسة عقب الأولمبياد  تكون أقل قوة ، نظرا لأن بعض الابطال يحصلون على راحة بعد الأولمبياد ، ولكن لعبة الخماسي الحديث أصبحت رقمية ، وبالنسبة لمنتخبنا لم نعد ننظر للمنافسين ،  ولكن تركيزنا يكون على تطبيق كل ما نتدرب عليه لتحقيق نتائج متميزة ، خاصة وأن لاعبينا متميزون جدا بقوتهم في العاب المجهود ".
وتابع ياسر حفني :" واذا تحدثنا عن نهائي كأس العالم بلغة الأرقام سنجد ، أن معتز وائل حقق العديد من المكاسب في نهائي كأس العالم ومازال لديه وزملاءه  المزيد سواء على مستوى نقاط مسابقة السلاح  ، أو ما نعمل عليه الآن من بعض الجمل الفنية في مسابقة الموانع  نستطيع بتطبيقها لكسر بعض الثواني في البطولات القادمة".
وشدد ياسر حفني على أن تغير خريطة الخماسي الحديث العالمية عقب تطبيق النظام الجديد ، جاء بسبب التفوق المصري ، حيث عملنا بجد على النظام الجديد وتأقلمنا عليه ، وهذا ما ظهر جليا على النتائج في جميع المراحل ، ما جعلنا نحدث الفارق .
وعن بطولة العالم للتتابعات قال ياسر حفني :"نأخذ بطولة العالم للتتابعات والتي تنطلق غدا ، كجزء مهم من الخطة التدريبية ، كون مسافات التتابعات تكون نصف مسافات الفردي ، ونشارك بعدد من اللاعبين مع مراعاة أن لاتكون البطولة مجهدة لهم".
واختتم ياسر حفني تصريحاته بالحديث عن الاستعدادات لبطولة العالم للكبار مؤكدا أنه عقب نهاية بطولة العالم للتتابعات ستبدأ فترة انتقالية قصيرة لإراحة اللاعبين ، قبل بدء التجهيز لبطولة العالم للكبار ، والتي سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا بها والمنافسة على ميدالياتها والتواجد على منصة التتويج.

ياسر حفني المستشار الفني مدير الرياضة بالاتحاد المصري للخماسي الحديث سلسلة كأس العالم

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