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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

15 إصداراً علمياً لتغذية الروح والعقل.. محمد داود يفند المفاهيم المغلوطة بمعرض الكتاب

الدكتور محمد داود
الدكتور محمد داود

يقدم جناح دار نهضة مصر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «55»، العديد من الإصدارات المهمة للأستاذ الدكتور العالم الكبير محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، والمفكر الإسلامي صاحب الفكر الوسطي، الذي يفند الشبهات التي يروجها البعض عن الإسلام، ويدعو للوسطية والاعتدال بأسلوب سهل وبلاغي متميز.

 

وتعالج إصدارات الدكتور محمد داود، أبرز القضايا الفكريَّة المهمَّة التي تشغل بال القراء والباحثين وطلاب العلم، كما تفنِّد المفاهيم المغلوطة، وتواجه الأفكار المتطرفة، وتناقش الظواهر والقضايا المعاصرة وقضايا الأمة العربية والإسلامية.

 

وجاءت إصدارات الدكتور محمد داود، التي تقدمها دار نهضة مصر بمعرض الكتاب، كالآتي:

 

- القرآن الكريم وتفاعل المعانى (جزءان)، نشر دار غريب.
- اللغة والقوة، نشر دار نهضة مصر.
- اللغة كيف تحيا؟ ومتى تموت؟، نشر دار نهضة مصر
- كلمات القرآن والتطور الدلالى ، دار نهضة مصر.
- كلمات السنة والتطور الدلالى، دار نهضة مصر.
- معجم ألفاظ الحج ، دار نهضة مصر.
- عزيزى الملحد (أسئلة الملحدين أمام العقل والعلم)، نشـر دار نهضة مصر.
- عزيزى الإنسان، نشر دار نهضة مصر.
- لماذا أنا إرهابى ولماذا أنت كافر، نشـر دار نهضة مصر.
- مواقف وعبر نشر دار نهضة مصر
- الملاذ الآمن، نشر دار نهضة مصر. 
- الحوار الحق فى الاستدلال العقلى مع الآخر،نشر دار نهضة مصر.
- موسوعة بيان الإسلام-الرد على الافتراءات والشبهات،(24مجلد) نشر دار نهضة مصر.
- المعجم الموسوعي للتعبير الاصطلاحي في اللغة العربية ،(3مجلدات) نشر دار نهضة مصر.
- موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم ،(ج1،ج2، ج3، ج4) نشر دار نهضة مصر.

كنز معرفي.. معرض الكتاب يتزين بموسوعة الفروق اللغوية للدكتور محمد داود

خالد الجندي يشيد بموسوعة الفروق اللغوية: استفدت كثيرا من مؤلفات الدكتور محمد داود

 

 

 

 

 

محمد داود معرض القاهرة الدولي للكتاب

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