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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كنز معرفي.. معرض الكتاب يتزين بموسوعة الفروق اللغوية للدكتور محمد داود

الدكتور محمد داود
الدكتور محمد داود

يقدِّمُ جناح دار نهضة مصر بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لزوَّاره  موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم، للعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ اللغة بجامعة قناة السويس.

 

 

 

تُجيب موسوعةُ الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم، عبر أجزائها الأربعة، عن الأسئلة التي يكثر دورانها في عقول المتدبرين والقارئين آيات القرآن الكريم، لماذا هذه الكلمة دون سواها، وتلك الجملة دون غيرها؟ والفروق اللغويَّـة والبلاغيَّـة بينها وبيـن غيـرها، والمسـوغات الصوتيَّـة والصرفيَّـة والنحويَّـة والدلاليَّـة والبلاغيَّـة لمجيء كلمة دون كلمة، أو جملة دون جملة، في سياق هذه الآية أو تلك، أو لماذا الجمع دون الإفراد، أو الإفراد دون الجمع؟ وما مسوِّغ التقديم أو التأخير؟ أو ما سبب الحذف أو الذكر؟... إلخ.

 

وتأتي موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم في صيغة سؤال وجواب فيه إثارة لذهن القارئ وتشويق له، ومن ثَمَّ كانت الإجابة عن السؤال شافية كافية وافية، بأسلوب علمي ميسَّر يجمع بين عمق الفكرة، وسلاسة اللفظ، وفهم المعنى، وسهولة المأتى.

 

وتشمل موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم أيضا على بيان الملامح البلاغيَّـة الواردة في السياق القرآني، التي يظهر من خلالها عظمة القرآن الكريم، وجلال آيات الذكر الحكيم، وكمال الكتاب المبين، وما من شك في أن هذا الجانب يعطي هذه الموسوعة قيمة مضافة تزداد بها المكتبة العربية إثراءً وجمالًا في بابها.

 

وتنفرد موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم بالتدقيق العلمي؛ فقد حصل لها احتشاد علمي من علماء الأزهر الشريف على اختـلاف تـخصصاتهم. 

 

كنز علمي لا غنى عنه.. موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية.. تجيب عن 1550 سؤالا

خالد الجندي يشيد بموسوعة الفروق اللغوية: استفدت كثيرا من مؤلفات الدكتور محمد داود

 

إشادة العلماء بالموسوعة

 

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر للدكتور محمد داود، الداعية الإسلامى، لصدور الجزء الرابع من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم لكوكبة من علماء الأزهر، في مقدمتهم الدكتور على جمعة، مفتى مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وإبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور سامي عبدالفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بطنطا سابقا، والدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، وغيرهم من العلماء.

 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "الموسوعة دى بتصدر على أجزاء ومراحل، وأنا في حياتى لم أرى واحدا في جهد وإخلاص وإجتهاد الدكتور محمد داود، هو اللى وراء هذا العمل، لما له مش علم وإخلاص، والله أنا لم استفد في حياتى مثلما استفدت من هذا الرجل في كثير من العلوم، تعلمت مفاهيم جديدة وأسأظل اتعلمها فى محراب العلماء".

 

ومن جانبه، أفاد الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامية، بأن الموسوعة تتناول الفروق اللغوية والنحوية والصوتية، فتحية كريمة لكل من قام على هذا العمل الجليل، من العلماء والمتخصصين، لافتا إلى أن هذه الموسوعة أغنت عن كتب كثيرة.

 

معرض القاهرة للكتاب موسوعة الفروق اللغوية الدكتور محمد داود

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