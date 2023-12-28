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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي يشيد بموسوعة الفروق اللغوية: استفدت كثيرا من مؤلفات الدكتور محمد داود

الدكتور محمد داود
الدكتور محمد داود

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر للدكتور محمد داود، الداعية الإسلامى، لصدور الجزء الرابع من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم لكوكبة من علماء الأزهر، في مقدمتهم الدكتور على جمعة، مفتى مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وإبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور سامي عبدالفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بطنطا سابقا، والدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، وغيرهم من العلماء.

 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الموسوعة دى بتصدر على أجزاء ومراحل، وأنا في حياتى لم أرى واحدا في جهد وإخلاص وإجتهاد الدكتور محمد داود، هو اللى وراء هذا العمل، لما له مش علم وإخلاص، والله أنا لم استفد في حياتى مثلما استفدت من هذا الرجل في كثير من العلوم، تعلمت مفاهيم جديدة وأسأظل اتعلمها فى محراب العلماء".

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ومن جانبه قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامية، إن الموسوعة تتناول الفروق اللغوية والنحوية والصوتية، فتحية كريمة لكل من قام على هذا العمل الجليل، من العلماء والمتخصصين، لافتا إلى أن هذه الموسوعة أغنت عن كتب كثيرة.

 

صدر مؤخراً عن دار نهضة مصر، المجلد الرابع (الجزء الثالث -الحزب السادس)، من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم، للعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ اللغة بجامعة قناة السويس.

وتجيب الموسوعة في هذا المجلد عن أكثر من (1550) سؤالا، يتجلى في كل سطر من سطور الموسوعة جلال كلمات الله، والحكم البليغة والمقاصد السامية النبيلة لكل حرف، بل لكل كلمة من كلمات الله تعالى والمعاني اللطيفة التي اشتملت عليها آيات القرآن الكريم.

 

وتناولت الموسوعةُ الإجابة عن الأسئلة التي يكثر دورانها في عقول المتدبرين والقارئين آيات القرآن الكريم، لماذا هذه الكلمة دون سواها، وتلك الجملة دون غيرها؟ والفروق اللغويَّـة واللمحات البلاغيَّـة بينها وبيـن غيـرها، والمسـوغات الصوتيَّـة والصرفيَّـة والنحويَّـة والدلاليَّـة والبلاغيَّـة لمجيء كلمة دون كلمة، أو جملة دون جملة، في سياق هذه الآية أو تلك، أو لماذا الجمع دون الإفراد، أو الإفراد دون الجمع؟ وما مسوِّغ التقديم أو التأخير؟ أو ما سبب الحذف أو الذكر؟... إلخ.
 

الشيخ خالد الجندي موسوعة الفروق اللغوية

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