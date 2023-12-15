عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محمد داود يوضح سبب القسم في القرآن الكريم.. فيديو

محمد داود
محمد داود

قال الدكتور محمد داود، أستاذ علم اللغة بجامعة قناة السويس، إن الله- عز وجل- يقسم في كتابه الكريم ليبين ويؤكد أهمية الحقائق التي أقسم عليها، فهي رسائل ربانية لكل مسلم عليه أن يلتفت لها. 
 

هل يجوز الاستماع إلى خطبة الجمعة من الراديو| دار الإفتاء تجيب

حكم الاقتصار في أداء صلاة الجمعة على خطبة واحدة.. دار الإفتاء تجيب

وأضاف أستاذ علم اللغة بجامعة قناة السويس خلال بث مباشر لصدى البلد، أن القسم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ليبين وليوقظ الغافل فأقسم بالعصر والفجر موضحا: يقسم كيفما يشاء وعلى ما يشاء. 

https://fb.watch/oX0ASTeeYi/?mibextid=Nif5oz

ما الحكمة وراء أول وآخر كلمة في كتاب الله؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ محمد داوود، من خلال برنامج "من معاني القرآن" الذي يعرض على موقع صدى البلد عبر فيسبوك.

وقال الدكتور محمد داوود، إن الحكمة في خصوصية الدلالات والمعاني في آيات الذكر الحكيم وقول الله بعد البسملة في فاتحة الكتاب "الحمد لله رب العالمين" وآخر كلمة في القرآن إنما هي الناس.

وأضاف داوود، أن عندما يذكر الله الناس بقوله "العالمين" في البداية والناس في الخاتمة فإنه إله لا يعرف العنصرية رب الخلائق والعالمين كلهم فهو جدير ومستحق بأن نؤمن به ونعبده.

وأوضح أن القرآن الكريم يسبق عقول البشر ويجعل من الحقائق دليلاً من الإيمان الصادق، وما يعقله إلا العاقلون ومات يذكر إلا أولو الألباب.
 

قناة السويس القران الكريم الدلالات والمعاني في آيات الذكر تفسير آيات القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

شوط أول أحمر بامتياز.. إثارة أهلاوية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

جدة حمراء .. الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية في عقر داره بكأس العالم للأندية

ثلاثية الأهلي الصاروخية في اتحاد جدة تشعل احتفالات جماهير الأحمر بالمقاهي

حماس عن استشهاد سامر أبو دقة: كان شاهدا على جرائم العدو السادي

يحيى السنوار أولهم.. جيش الاحتلال: مهمتنا القضاء على قادة حماس

تذكرة لـ كل المواصلات .. النقل تكشف موعد تشغيل الكارت الموحد

الجينات موجودة.. تعليق مثير من شوبير على تقدم الأهلي بثلاثية في شباك اتحاد جدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد عرض الزواج عليها بلبنان.. إطلالات أثارت الجدل للمذيعة لينة الطهطاوى ..شاهد

ماركة عالمية شهيرة | سعر خرافي لـ جيبة أسيل عمران .. شاهد

بعد استشهاد أسرته.. جيش الاحتلال يستهدف وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة

فيديو

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ