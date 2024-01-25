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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي توالي العروض علي مصطفي محمد من الدوري الإنجليزي لضمه بعد تألقه في أمم أفريقيا.

 

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "رئيس نادي نانت الفرنسي أدلي بتصريحات تليفزيونية خطيرة أكد فيها أن لديه عروض من فرق كبيرة جدا في الدوري الانجليزي لشراء مصطفي محمد وأن العروض مغرية جدا والإلحاح شديد لدرجة أنه رفض استقبال تليفونات بهذا الخصوص، وقال إنه يريد أن يحتفظ بمصطفى محمد لأطول فرصة ممكنة، وأن بعد مباراة مصر والرأس الأخضر التي أجاد فيها مصطفي محمد، صعبت من موقفه في الاحتفاظ بمصطفي محمد من كثافة العروض لشرائه والاتصالات الخاصة بنفس الغرض إلا أنه تفاجأ  بنادي من أكبر أندية العالم يطالب بضم مصطفي محمد وعرضوا عرضا ماليا لا يرفض ولكن  لم يتخذ قرارا في التفريط في مصطفي محمد لإيمانه بأن مازال الطريق طويلا لوصول مصطفي محمد لقمة عطائه".


أكد فالديمار كيتا مالك نادي نانت الفرنسي، أنه سعيد بمصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر، موضحا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة داخل الملعب.

 

وقال فالديمار خلال حديثه في برنامج رقم 10 على القناة الأولى: سعيد جدا وفخور بمصطفى محمد وكذلك بمنتخب مصر وسعيد بتأهل الفراعنة.

وأضاف: مصطفى محمد كان لديه في البداية بعض الصعوبات في التأقلم لكنه تغلب على ذلك في فترة قصيرة وهو لاعب خطر جدا في منطقة الجزاء وساعدته شخصيته على التطور في نانت.. و متأثرون جدا بغيابه وهذا أمر طبيعي.

 

وعن تلقي مصطفى محمد عروض للرحيل قال: رغبتنا هي استمراره معنا ومواصلة تطوره، ولو جاء لي اتصالات من أجل ضمه لن أرد عليها بسبب رغبتنا في بقائه، وليس لدينا الرغبة في أن نتخلى عنه، كما أن مصر بها لاعبين على مستوى عال ولدينا الرغبة في ضم المزيد من اللاعبين المصريين لأننا في الأساس نحب مصر والثقافة المصرية وحضارتها.

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نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

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