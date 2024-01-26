عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديرا لجهوده .. ممر شرفي لطبيب داخل مستشفي في المنوفية ..صور

تكريم طبيب في المنوفية
تكريم طبيب في المنوفية

نظم عدد من العاملين بمستشفى بركة السبع المركزي في محافظة المنوفية ممر شرفي لطبيب تقديرا لجهوده في خدمة المرضي بالمستشفي.

وأكد العاملون بالمستشفي، أن الطبيب طارق الازوك استشاري الباطنة العامة ووكيل المستشفي ورئيس قسم الباطنة ومدير العيادات، قرر الحصول على إجازة لفترة بسبب ظروف سفر فقرروا تكريمه.

محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة.. صور

رئيس جامعة المنوفية: عيد الشرطة ملحمة تاريخية جسدت تضحيات وبطولات رجالها البواسل

واضافوا، أن الطبيب معروف عنه الطيبة والاحترام بين الجميع وأنه لا يتأخر عن خدمة المرضي ويقف بجوار الجميع من الأطباء والتمريض والمرضي.

وتابعوا، أنه تم عمل ممر شرفي ومنحه شهادة تقدير وتم تكريمه من مدير المستشفي الدكتور محمد كامل القرشي تقديرا لجهوده.

وأشاروا الي أن الجميع شاركوا بحب في تكريم الطبيب طارق الازوك بكل حب.

أستشاري الباطنة الباطنة العامة بركة السبع رئيس قسم الباطنة محافظة المنوفية مستشفي بركة السبع ممر شرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

ترشيحاتنا

استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

الشناوي يخضع لعملية بالكتف ويغيب عن الملاعب 3 شهور

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

لأول مرة منذ 20 عاما.. اليوان يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن | اعرفي المقادير

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ