تقديرا لجهوده .. ممر شرفي لطبيب داخل مستشفي في المنوفية ..صور

نظم عدد من العاملين بمستشفى بركة السبع المركزي في محافظة المنوفية ممر شرفي لطبيب تقديرا لجهوده في خدمة المرضي بالمستشفي.

وأكد العاملون بالمستشفي، أن الطبيب طارق الازوك استشاري الباطنة العامة ووكيل المستشفي ورئيس قسم الباطنة ومدير العيادات، قرر الحصول على إجازة لفترة بسبب ظروف سفر فقرروا تكريمه.

واضافوا، أن الطبيب معروف عنه الطيبة والاحترام بين الجميع وأنه لا يتأخر عن خدمة المرضي ويقف بجوار الجميع من الأطباء والتمريض والمرضي.

وتابعوا، أنه تم عمل ممر شرفي ومنحه شهادة تقدير وتم تكريمه من مدير المستشفي الدكتور محمد كامل القرشي تقديرا لجهوده.

وأشاروا الي أن الجميع شاركوا بحب في تكريم الطبيب طارق الازوك بكل حب.