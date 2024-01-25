عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة.. صور

احتفال محافظة المنوفية
احتفال محافظة المنوفية


قام اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، رافقهم اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، العميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.


حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وقدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولكافة القيادات الأمنية وجموع شعب المنوفية بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة المصرية فى 25 يناير من كل عام ، تلك الذكرى التاريخية الخالدة لتاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

رئيس جامعة المنوفية: عيد الشرطة ملحمة تاريخية جسدت تضحيات وبطولات رجالها البواسل

محافظ المنوفية وشنايدر إلكتريك يفتتحان مشروعات حضانات الدواجن ومزارع سمكية


وأعرب محافظ المنوفية عن اعتزازه بجهود رجال الشرطة ودورهم البطولى فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ودعم جهود الدولة فى مواصلة التنمية والازدهار جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة لبناء الجمهورية الجديدة ، هذا وقد بعث المحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي.
ومن جانبه قدم مدير أمن المنوفية خالص تهانيه وشكره لمحافظ المنوفية على تقديم التهنئة ، مؤكداً أن جهاز الشرطة بكافة أفراده يؤدون دورهم في الحفاظ على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى والحفاظ على مكتسباته ، داعياً المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة الأمن المركزي التنمية والازدهار الجمهورية الجديدة السلام الوطني الشرطة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

ضبط 12 تاجر سجائر لبيعهم بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

كاتبة نرويجية: تأثرت بروايات نجيب محفوظ.. والمعاملة في مصر جيدا جدا

مباريات دور الـ16 بكأس إفريقيا.. وهذا موعد لقاء مصر والكونغو

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»

بـ 5.45 مليون دولار.. أغلى سيارة مستعملة في العالم

بعد سقوط عصابة الدولار| تعرف على مصير تجار النقد الأجنبي خارج البنوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ