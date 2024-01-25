رئيس جامعة المنوفية: عيد الشرطة ملحمة تاريخية جسدت تضحيات وبطولات رجالها البواسل

تقدم الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بخالص التهنئة القلبية لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة جامعة المنوفية، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية الباسلة الـ72، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء فى ظل قيادته الحكيمة.

وأكد رئيس جامعة المنوفية، أن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعًا، ويعد ملحمة تاريخية جسدت تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل، موجهًا التهنئة لقيادات ورجال الشرطة، عيون مصر الساهرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل وأن يوفقهم فى تحقيق أمن البلاد والمواطنين.

وثمن الدكتور أحمد القاصد دور رجال الشرطة المصرية البواسل وجهودهم الملموسة في محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن ومحاربة الفساد وتأمين الأفراد و الممتلكات.

كما أشاد القاصد بتضحيات رجال الشرطة للحفاظ على الأمن، مؤكدا أن مصر لن تنسى الشهداء الأبرار من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الزكية فداءً للوطن.