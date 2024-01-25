مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

أستعرض مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية المنعقد برئاسة السيد محمد فتحى أبو النصر، أمين عام الجامعة، سير أعمال المراقبة والمهام الإدارية المرتبطة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وأكد أمين عام الجامعة على ضرورة الاستمرار بنفس مستوى الأداء المتميز لحين الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج.

كما أكد على أمناء الكليات ضرورة التزام المختصين بالكليات بحضور دورة الحماية المدنية لمكافحة الحرائق التى ستعقد فى الفترة من ٤ فبراير حتى ٨ أبريل المقبل وذلك للتدريب على خطة الإخلاء فى حالات الطوارئ للحفاظ على الأمن والسلامة.

ووجه أمين جامعة الإسكندرية إلى ضرورة التنسيق مع قيادات الكليات في الإعداد للإشتراك في مسابقة أفضل جامعة على مستوى الجمهورية والتى سيتم وضع معايير التقييم لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وأكد على أهمية العمل وبذل الجهد للحصول على المراكز الأولى فى هذه المسابقة الهامة.

واستعرض مجلس أمناء جامعة الإسكندرية بحضور الدكتور نبيل علام ممثل صندوق مكافحة الإدمان بالإسكندرية، والدكتورة اميرة زكي وكيل كلية العلوم السابق، الإجراءات التى تتخدها فى هذا الشأن، لافتاً إلى تنظيم ندوات دورية لتوعية العاملين.